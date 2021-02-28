Радикалы в Армении устроили факельное шествие

Армянские радикалы из движения "Сасна црер" проводят факельное шествие в центре армянской столицы. Они требуют отставку премьер-министра Никола Пашиняна и "возвращения" Нагорного Карабаха армянам, передает из Еревана корреспондент РИА Новости.

Наравне с митингом оппозиция начала концерт у парламента Армении. Акцию протеста "Сасна црер" проводит на ступенях хранилищах древних книг Матенадаран.

С наступлением темноты радикалы вооружились факелами и устроили шествие по центру Еревана. Их сопровождают сотрудники полиции, но не вмешиваются в ход шествия.