"Ахмат" уступил в Грозном "Динамо"

В Грозном состоялась встреча 20-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и московским "Динамо". Она завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды.

Голами в составе "Динамо" отметились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37-я). У "Ахмата" единственный мяч на 68-й минуте записал на свой счет Антон Швец.

Отметим, что на 78-й минуте хозяева остались в меньшинстве – с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник Артем Тимофеев.

На данный момент "Ахмат" занимает 11-е место в турнирное таблице, в активе грозненцев 26 очков. "Динамо" с 33 очками находится на шестой строчке.