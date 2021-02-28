Белый дом исключил санкции против кронпринца Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

Белый дом все еще собирается привлечь к ответственности власти Королевства Саудовская Аравия за убийство журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"С первого дня начала работы администрации мы ясно давали понять на всех уровнях, начиная с уровня президента, что намерены провести перенастройку этих отношений", - сказала она, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон принять санкционные меры против кронпринца КСА Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Администрация Байдена "ясно давала понять", что намерена привлечь к ответственности" власти Саудовской Аравии из-за убийства Хашукджи, подчеркнула Псаки. При этом она намекнула, что штрафных мер против Мухаммеда бен Салмана Вашингтон вводить не будет, потому что власти США "исторически не вводили санкции против лидеров других государств, если мы поддерживаем с ними дипломатические отношения". Для гарантии того, чтобы подобные преступления не повторялись, есть "более эффективные методы", добавила Псаки.