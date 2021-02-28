Грузинские журналисты посетили деокупированный район Азербайджана

МИД Азербайджана и азербайджанское посольство в Грузии организовало визит грузинских журналистов и экспертов на освобожденные от армянской оккупации территории. В частности, сегодня они посетили Физулинский район Азербайджана. Среди гостей, как передает агентство Trend, есть представители телеканалов "Pirveli TV", "Mtavari Arkhi", "Imedi TV" и "POS TV".

Физулинский район был освобожден ВС Азербайджана из-под армянской оккупации 17 октября 2020 года в рамках 44-дневной войны. Власти Азербайджана уже начали строительство аэропорта на территории этого района.

В рамках поездки иностранные журналисты также побывали в Джебраиле и других азербайджанских районах.