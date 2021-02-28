"Точка самоуничтожения": Оппозиция Армении предостерегла власть от импичмента президенту

Лидер оппозиционной партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян предостерег правящую фракцию "Мой шаг" от запуска процедуры импичмента президенту Армену Саркисяну. Оппозиционер обвинил власть в неготовности найти общий язык со всеми политическими силами и разрядить ситуацию.

"Власть вместо того, чтобы находить язык со всеми и найти развязку этого кризиса, заявляет о наличии оснований для импичмента президенту Армении Армену Саркисяну. Представляете, если в парламенте будет инициирован подобный процесс? Попробуйте, если хотите дойти до конечной точки самоуничтожения", - написал Марукян в "Фейсбуке".

Его пост стал ответом на публикацию в соцсети депутата правящей партии "Мой шаг" Ваагна Овакимяна о том, что есть все основания для импичмента президента Армении Армена Саркисяна. Ранее последний отказался отправлять в отставку начальника Генерального штаба ВС РА Оника Гаспаряна по ходатайству премьер-министра Никола Пашиняна.



