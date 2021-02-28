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Тихановская пророчит скорую отставку Лукашенко

Тихановская пророчит скорую отставку Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что президент Беларуси Александр Лукашенко покинет свой пост уже весной. Такое мнение она высказала в интервью немецким СМИ, на которые ссылается РИА Новости. Скорый уход Лукашенко она объяснила усилением давления внутри власти в Беларуси и поддержки оппозиции со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза. 

"Давление будет усиливаться изо дня в день, когда-нибудь оно станет слишком сильным для Лукашенко, и он уйдет", - сказала Тихановская в беседе с Bild am Sonntag. Отставка, по ее словам, может случиться "уже в этом году" или "весной".  

 

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Вестник Кавказа

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