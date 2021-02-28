Байден предостерег от новых атак проиранских ополченцев на ВС США на Ближнем Востоке
Президент США предостерег Конгресс от новых нападений проиранских сил на американских военных на Ближнем Востоке. Об этом говорится в уведомлении главы Белого дома, направленном в Конгресс США.
"Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединенных Штатов и коалиции в Ираке. <...> Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - заявил Джозеф Байден.
В этом же документе президент сообщил Палате Представителей и Сенату о нанесении ВС США по его приказу "точечного удара по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения".
Напомним, в ночь на 26 февраля ВС США нанесли авиаудары по объектам аффилированных с Ираном шиитских ополченцев на сирийско-иракской границе. Пентагон оправдал удары тем, что до этого были произведены минометные обстрелы "зеленой зоны" в Багдаде, где располагается американское посольство, и аэропорта Эрбиля.
Вестник Кавказа
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