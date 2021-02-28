Немцы назвали три условия для реализации "Северного потока-2"

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер полагает, что "Северный поток — 2" будет достроен вопреки противодействию США, потому что Европа еще долгое время будет нуждаться в газе из России. Но для успешной достройки газопровода нужно соблюсти три условия, которые он перечислил в статье для немецкого издания Der Spiegel.

Во-первых, власти ФРГ должны обеспечить механизм экстренного прекращения работы "Северного потока — 2" и позволить другим странам ЕС влиять на ситуацию.

Во-вторых, Германия могла бы предложить Вашингтону и Брюсселю "Евроатлантический энергетический договор", предполагающий переход к "зеленой энергии", усиление единства газового рынка ЕС и наращивание поддержки Украины. Россия тоже может участвовать в этом договоре, говорит Ишингер.

Третье условие - Берлин мог бы связать судьбу проекта с политическими требованиями, например, по урегулированию украинского кризиса и делу Алексея Навального.

"Северный поток-2" - газопровод по дну Балтийского моря из России в Германию, состоящий из двух ниток с пропускной способностью каждой по 55 млрд кубометров газа в год. Из 2460 км трубопровода осталось построить всего 148 км. Своевременному завершению проекта воспрепятствовали санкции США в декабре 2019 года.