Чехия готова вакцинировать население "Спутником V"
Чехия допустила применение российской вакцины "Спутник V" без разрешения европейского регулятора EMA. Такой позиции, по сообщению европейских СМИ, придерживаются премьер-министр Андрей Бабиш и президент Милош Земан.
В последние недели темпы роста больных коронавирусом в Чехии выросли, и правительство страны ищет дополнительные возможности для вакцинации населения.
К настоящему моменту "Спутник V" зарегистрировали десятки стран, включая Белоруссию, Сербию, Венесуэлу, Иран, ОАЭ, Армению, Мексику, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Сирию, Габон и другие.
Вестник Кавказа
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