Чехия готова вакцинировать население "Спутником V"

Чехия допустила применение российской вакцины "Спутник V" без разрешения европейского регулятора EMA. Такой позиции, по сообщению европейских СМИ, придерживаются премьер-министр Андрей Бабиш и президент Милош Земан.

В последние недели темпы роста больных коронавирусом в Чехии выросли, и правительство страны ищет дополнительные возможности для вакцинации населения.

К настоящему моменту "Спутник V" зарегистрировали десятки стран, включая Белоруссию, Сербию, Венесуэлу, Иран, ОАЭ, Армению, Мексику, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Сирию, Габон и другие.