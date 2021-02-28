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Чехия готова вакцинировать население "Спутником V"

Чехия готова вакцинировать население &quot;Спутником V&quot;

Чехия допустила применение российской вакцины "Спутник V" без разрешения европейского регулятора EMA. Такой позиции, по сообщению европейских СМИ, придерживаются премьер-министр Андрей Бабиш и президент Милош Земан. 

В последние недели темпы роста больных коронавирусом в Чехии выросли, и правительство страны ищет дополнительные возможности для вакцинации населения.

К настоящему моменту "Спутник V" зарегистрировали десятки стран, включая Белоруссию, Сербию, Венесуэлу, Иран, ОАЭ, Армению, Мексику, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Сирию, Габон и другие. 

 

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Вестник Кавказа

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