В партии Пашиняна не исключают импичмент президенту Армении

В правящей партии Армении "Мой шаг" допускают возможность вынести импичмент президенту страны Армену Саркисяу. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал депутат фракции Ваагн Овакимян.

"Президент не может произвольно возвращать проекты указа предложившему их органу. Конкретно в данной ситуации премьер в рамках своих полномочий (статья 155 Конституции) предложил уволить начальника Генштаба. Даже человек с самым бурным воображением не может видеть в этом процесса какие-то антиконституционные элементы. В действительности мы имеем дело с произвольным выполнением президентом своих полномочий", - отмечает Овакимян.

Произвольная реализация Саркисяном своих полномочий ставит под угрозу безопасность Армении и может дестабилизировать ситуацию, уверен депутат. Так что, есть реальные основания для запуска процедуры импичмента президенту на основе нарушения статьи 141 Конституции Армении, полагает Овакимян.

Поводом к инициативе об импичменте стал отказ президента Армении Армена Саркисяна подписать указ премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. После ходатайства Пашиняна 25 февраля в Армении начались протесты с требованием добиться ухода из власти главы правительства. Пашинян расценил этот шаг как попытку госпереворота и вывел на улицы Еревана тысячи своих сторонников.