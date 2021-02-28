Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в порт Судана

Первый российский боевой корабль вошел в порт Судана, передает пресс-служба Черноморского флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорится в пресс-релизе.

В рамках визита планируется пополнить материальные запасы фрегата и обеспечить отдых личному составу. Ранее экипаж "Адмирала Григоровича" провел маневры в рамках многонационального военно-морского учения "АМАН-2021" (AMAN-2021) в Аравийском море.

В декабре стало известно, что Россия подписала с властями Судана договор о создании пункта материально-технического обеспечения на Красном море.