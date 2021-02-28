В Армении коронавирус подтвержден у 172 058 человек

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 172 058. За последние сутки выявлено 265 новых случаев. Эти данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

От осложнений коронавируса в республике скончались 3192 человека (плюс два за прошлые сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 815 (плюс два).

Вылечились от инфекции 163 394, продолжают лечение 4657 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 246 079 случаев заражения.