МИД Турции вызвал иранского посла

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Ирана Мохаммада Феразменда на фоне заявлений Ирана о том, что Турция нарушила суверенитет Ирака. Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

В ведомстве сообщили иранскому послу, что Турция ожидает от ИРИ поддержки в вопросах борьбы с терроризмом, а не выступлении против этого, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

Накануне посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил, что Исламская Республика выступает против интервенции Турции в Ирак. По его словам, Тегеран также призывает Анкару вывести свои войска с территории этой страны.