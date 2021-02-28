Коронавирус в Казахстане выявили еще у 791 человека

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 791 новый случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составляет 212 809, умерли - 2756 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Алматы - 105, Нур-Султане - 92, Павлодарской области - 80.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 246 079 случаев заражения.