Оппозиция в Грузии пообещала провести мирный митинг у парламента

Лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Тина Бокучава сообщила, что целью пикета у парламента Грузии, запланированного на 2 марта, будет заставить депутатов услышать голос народа.

"Пикетирование парламента не предполагает ограничение свободы депутатов при их движении по тротуару, но они будут вынуждены выйти из своих дорогих автомобилей, потому что мы расположимся на проезжей части и выразим свой мирный протест", - поведала она.

Также лидер ЕНД сообщила, что на акции оппозиция в очередной раз озвучит свои требования: проведение досрочных выборов и освобождение политзаключенных, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, ранее члены грузинской оппозиции объявили о пикетировании здания парламента и Дома правительства со 2 марта. Также сообщалось, что 5 марта оппозиционеры проведут пикет у Дома правительства, 9 марта пройдет акция протеста у здания МВД, 11 марта митинг состоится у Тбилисского городского суда, а 13 марта члены оппозиции вновь соберутся у парламента.