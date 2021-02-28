США изменят политику по отношению к Саудовской Аравии

В понедельник, 1 марта, США объявят о своих дальнейших планах в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

"В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, собирается ли он принять меры в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который, согласно версии Вашингтона, одобрил операцию по похищению или убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

В пятницу, 26 февраля, аппарат директора Национальной разведки США представил доклад об убийстве Хашкаджи, в котором, в частности, отмечается, что саудовский принц одобрил операцию, поскольку видел в журналисте угрозу. В тот же день США ввели визовые санкции в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом и фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи.

Напомним, Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями в адрес политики Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб проинформировал, что под следствием находятся 18 человек. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что проводит собственное расследование, а также отрицает международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран.