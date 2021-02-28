"ЮТэйр" свяжет воздушным мостом Сочи и Ростов

Уже 3 марта в свой первый полет отправится турбовинтовой лайнер ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", который вылетит из Сочи в ростовский аэропорт "Платов", сообщили в пресс-службе аэропорта Ростова-на-Дону.

На первых порах рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи - в 15:20, прибытие в Ростов-на-Дону - в 16:50. Вылет в обратном направлении - в 17:40, прибытие в Сочи - в 19:10, но после 21 марта расписание рейсов из Сочи изменится, передает "Интерфакс-Юг".

Сейчас по этому маршруту летают лайнеры донской авиакомпании "Азимут".