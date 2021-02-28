Пашинян рассказал о главной цели назначенного на 1 марта митинга

Премьер-министр Никол Пашинян рассказал в ходе прямого эфира в Facebook, какие темы затронет на митинге 1 марта.

По его словам, он коснется судебного процесса по делу 1 марта, а также попытки военного переворота и "непонятного решения, принятого президентом республики". "Я покажу, что решение (президента) необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры, и это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы", - отметил глава правительства.

Он также акцентировал внимание на том, что на мероприятии будет затронута деятельность судебной системы и Высшего судебного совета. "Мы говорим об абсолютно недопустимом политическом заявлении Генштшаба, но также мы не должны забывать, что несколько месяцев назад столь же недопустимое заявление сделал Высший судебный совет", - сказал премьер.

Помимо этого, он поведал, что суть завтрашнего митинга заключается в том, чтобы общество продемонстрировало способность удержать свою власть. "Цель завтрашнего митинга и шествия - защита демократического, конституционного строя в Армении и народной власти. Не нашей власти, а народной. Потому что власть в нашей стране принадлежит народу", - пояснил Пашинян.

При этом глава правительства выразил надежду на то, что граждане примут активное участие в митинге, передает "Sputnik Армения".

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об отставке Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян посчитал указ полностью противоречащим Конституции и отказался подписывать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА. Практически сразу же глава правительства вновь отправил документ президенту, заявив, отказ Саркисяна подписать прошение не способствует стабилизации обстановки. Позднее Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом прийти на митинг, который должен состояться 1 марта в 18:30 на площади Республики в Ереване.