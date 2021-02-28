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На юге Грузии найдено тело убитой пенсионерки

На юге Грузии найдено тело убитой пенсионерки

В одном из домов Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) обнаружили тело убитой пенсионерки. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По данным телеканала Formula, труп 67-летней женщины нашли в ее собственном доме ее соседи. По их словам, они не видели женщину несколько дней. При этом соседи подчеркнули, что не знают, кто и по какой причине мог убить пенсионерку.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

 

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Вестник Кавказа

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