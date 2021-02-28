В России выявили минимальное с сентября число заразившихся Covid-19 за месяц

За минувшие сутки в России зарегистрированы 11 359 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России в феврале 2021 года составило 395 640. В последний раз меньше 400 тыс инфицированных за месяц в стране выявляли в сентябре 2020 года.

Общее число заражения Covid-19 в России составляет 4 246 079. Умерли за все время 86 122 человека, вылечились – 3 811 797. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 12 391 человек, умерли – 379.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 1737, Санкт-Петербурге – 939, Московской области – 617, Нижегородской области – 387, Воронежской области – 295, Ростовской области – 284, Самарской области – 281, Иркутской области – 230, Челябинской области – 201. Отмечается, что у 1285 инфицированных (более 10%) болезнь протекает без клинических проявлений.

Ставропольский край по-прежнему является лидером на Северном Кавказе по суточному приросту инфицированных Covid-19. За минувшие сутки в регионе были зарегистрированы 95 новых случая заражения. В Кабардино-Балкарии выявили 70 случаев, в Дагестане – 43, в Карачаево-Черкесии – 39, Северной Осетии – 28, в Ингушетии – 20, в Чечне – 10.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 111 млн, из них более 2,4 млн человек скончались.