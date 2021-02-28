Власти Сирии потребовали от ООН остановить нападения США

Сирийские власти направили письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совета безопасности ООН, в котором потребовали принять меры, чтобы остановить нападения США на территорию страны. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел САР.

"Министерство вновь призвало Совбез зять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности и незамедлительно принять меры, чтобы помешать его постоянному члену (США. - прим. ред.) продолжать свою агрессию и преступления против суверенного государства", - сказано в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что удары ВВС США в провинции Дейр-эз-Зор являются "неприкрытой агрессией и очередным эпизодом в серии повторяющихся атак войск США под надуманными предлогами".

Напомним, ранее США объявили, что атаковали несколько зданий на границе Сирии с Ираком, которые занимали проиранские военизированные группировки. Пентагон пояснил, что это стало ответом на недавние нападения, совершенные на американские и коалиционные войска в Ираке.