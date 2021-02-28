Четырнадцати азербайджанским гимнастам присвоили звания мастеров спорта

В Азербайджане присвоили звания мастеров спорта 14 гимнастам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации гимнастики Азербайджана.

Звания удостоены члены команды групповых упражнений по художественной гимнастике Марьям Сафарова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, завоевавшие "серебро" и "бронзу" на чемпионате Европы в Киеве в 2020 году, а также серебряный и бронзовый призер первого юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 года Арзу Джалилова и финалистка чемпионатов мира и Европы Нармина Самедова.

Также звания мастеров спорта получили член команды по мужской спортивной гимнастике Иван Тихонов, завоевавший лицензию на Олимпиаду в Токио, и победители чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку (2018 год), члены команды аэроданс - Эльчин Мамедов, Балахан Ахмедова, Нармине Гусейнова, Имран Имранов, Медина Мустафаева, Акиф Кяримли, Айхан Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли.