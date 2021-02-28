Турнир по дзюдо в Каспийске отменили из-за массовой драки спортсменов и болельщиков

Первенство СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в Каспийске отменено. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Накануне во Дворце спорта имени Али Алиева произошла массовая драка, участие в которой приняли несколько десятков спортсменов и болельщиков. Драка началась с конфликта между располагавшимися на одной трибуне осетинскими и дагестанскими болельщиками, пишет РИА Новости.

В результате организаторами было принято решение об отмене турнира.

В настоящее время МВД проводит проверку для установления причины случившегося, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение, передает "Интерфакс-Юг".