В Грузии выявлено еще 248 случаев заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 248, скончались 11 человек.

Согласно данным официального сайта StopCov, в республике с начала пандемии по сегодняшний день зарегистрировано 270 758 случаев заражения.

Ковид-клиники за последние 24 часа покинули 525 пациентов. В целом с начала пандемии вылечились 265 114 человек, скончались - 3510.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 113 млн, из них более 2,5 млн человек скончались. В России выявлены 4 246 079 случаев заражения.