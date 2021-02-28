В Дагестане столкнулись водовоз и полицейская машина, есть жертвы

Сегодня утром в Дагестане произошло ДТП с участием водовоза и полицейского автомобиля, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария случилась неподалеку от села Атланаул Буйнакского района около 07:00. По данным ведомства, водовоз въехал в служебный полицейский УАЗик.

В аварии погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Еще одного полицейского и предполагаемого виновника ДТП доставили в больницу.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и другие службы, передает РИА Новости.