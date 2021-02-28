Пашинян собирает митинг своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам с призывом прийти на митинг в Ереване 1 марта.

"Уважаемые соотечественники, в понедельник, 1 марта приглашаю вас на митинг на площадь республики в 18.30", - написал глава правительства на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. Это произошло после того, как Пашинян снял с должности первого замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна, ранее подвергшего критике его заявления о "невзорвавшихся "Искандерах".

В ответ премьер заявил о попытке переворота и подписал решение об отставке Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян посчитал указ полностью противоречащим Конституции и отказался подписывать решение Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА.