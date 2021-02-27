КамАЗ устроил массовое ДТП в Дагестане, есть жертвы

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП с участием КамАЗа и четырех легковушек, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария случилась на 841-м километре автодороги "Кавказ". По данным ведомства, 28-летний водитель КамАЗа не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди автомобиль "ВАЗ-2107" под управлением 18-летнего жителя Сулейман-Стальского района и еще тремя машинами.

В результате ДТП скончались две женщины, которые находились в " ВАЗ-2107", водителя автомобиля и двух несовершеннолетних пассажиров доставили в одну из больниц Махачкалы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.