Первый онлайн-фестиваль трудоустройства проведут в Грузии

Онлайн-фестиваль трудоустройства с говорящим названием "Беседуй, откуда хочешь" впервые состоится в Грузии 1-5 марта, такое сообщение опубликовано на странице Государственного агентства содействия трудоустройству в Facebook.

Основная цель организаторов - связать работодателей с соискателями и содействовать трудоустройству последних, пишет Sputnik Грузия.

В фестивале примут участие около 30 компаний, на нем будет доступно порядка 200 вакансий как в Тбилиси, так и в регионах. Их представят HR-менеджеры, заинтересовавшие соискателей варианты можно будет изучить, перейдя по ссылке.

Желающих попасть на собеседование зарегистрируют, им назначат онлайн-встречи с работодателями, которые и примут окончательное решение о трудоустройстве.

Онлайн-встречи будут проводиться на платформе Zoom.