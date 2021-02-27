В Сочи приведут в порядок 20 дорог

Ремонт 20 дорог в Сочи проведут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Общая протяженность дорог, подлежащих ремонту составляет почти 12 км, из них на половине уже уложили асфальтобетон. На отремонтированных участках осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, сказал заместитель главы города-курорта Сергей Робилко, пишут "Кубанские новости".

Всего в этом году в Сочи в рамках нацпроекта отремонтируют 49 автомобильных дорог - более 26 км.