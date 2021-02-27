МВД Грузии пытается вернуть ЕНД серверы, изъятые при аресте Мелия

МВД Грузии выразило готовность возвратить серверы, изъятые из офиса самой массовой оппозиционной партии "Единое национальное движение" при спецоперации по аресту ее лидера Ники Мелия, такое сообщение распространило ведомство.

В нем говорится, что серверы были изъяты в рамках расследования по уголовному делу о групповом сопротивлении полиции, поскольку существовала угроза уничтожения доказательств. Когда именно было открыто уголовное дело, в сообщении не уточняется.

"Сотрудники министерства внутренних дел сообщили представителям "Нацдвижения", чтобы они явились в министерство и им вернут технические устройства изъятые из офиса партии, на что они ответили отказом", - цитирует заявление МВД Sputnik Грузия.

Поэтому министерство послало письменное уведомление о готовности вернуть изъятое оборудование. Ответа от представителей ЕНД пока не поступило.