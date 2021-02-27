"Алания" уступила во Владикавказе аутсайдеру ФНЛ

Во Владикавказе сегодня состоялся матч 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Аланией" и "Томью". Победу со счетом 3:2 одержали гости.

Первый мяч в игре был забит на 14-й минуте – отличился полузащитник "Алании" Хетаг Хосонов. Спустя минуту "Томь" сумела восстановить статус-кво благодаря точному удару хавбека Никиты Кривцова.

На 58-й минуте полузащитник "Алании" Владимир Хубулов отправил второй мяч в сетку ворот гостей, реализовав пенальти, однако на 74-й минуте защитник "Томи" Артем Симонян вновь сделал счет равным. Победный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил защитник "Томи" Даниил Печников.

Отметим, что на 41-й минуте "Алания" осталась в меньшинстве – с поля был удален хавбек Азамат Засеев.

После 27 туров "Алания" с 49 очками занимает 6-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Томь" занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 20 очков.