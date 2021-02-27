Источник: пассажир "легковушки" открыл огонь по полицейским в Махачкале

Перестрелка, в результате которой погиб человек, произошла в Махачкале. Об этом заявил источник в правоохранительных органах Дагестана.

По его данным, полицейские остановили легковую машину для проверки документов, после чего пассажир открыл огонь по правоохранителям.

Ответным огнем один из злоумышленников был убит, второй ранен, его госпитализировали, пишет РИА "Дагестан".

Предварительно известно, что ранение получил и сотрудник ППС. Детали инцидента устанавливаются.