ЕНД высадит депутатов из "дорогих автомобилей" в Тбилиси

Оппозиция проведет абсолютно мирное пикетирование здания парламента Грузии во вторник 2 марта, когда законодательный орган соберется на пленарное заседание, сообщила лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Пикетирование парламента не предполагает ограничение свободы депутатов при их движении по тротуару, но они будут вынуждены выйти из своих дорогих автомобилей, потому что мы расположимся на проезжей части и выразим свой мирный протест", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Лидер ЕНД пояснила, что участники пикета намерены сделать так, чтобы депутаты услышали голос народа.

Активист партии "Лело для Грузии" Тазо Датунашвили анонсировал также сидячий протест у парламента в этот день. По его словам, акция стартует в 09:00 (8:00 мск).