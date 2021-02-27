Минобороны повторило: армянская армия - вне политики

Вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свою роль, заключающуюся в обеспечении безопасности государства и народа, вне зависимости от политических процессов. Такое сообщение Минобороны РА опубликовало на своем сайте.

"Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам", - сказано в нем.

Обратившись к соотечественникам, в ведомстве подчеркнули, что министерство и армия остаются вне политики и будут последовательно работать над реализацией реформ и модернизацией оборонной сферы.

Аналогичное заявление министерство распространило 25 февраля.

Напомним, сегодня вечером на митинге член АРФД Гегам Манукян сообщил, что все подразделения ВС Армении со своими командирами и личным составом якобы присоединились к заявлению Генштаба от 25 февраля, потребовавшего отставки премьер-министра Никола Пашиняна.