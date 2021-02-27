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Путин и Эрдоган заложат фундамент третьего реактора АЭС "Аккую" онлайн

(с) сайт Кремля
(с) сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, "удаленно" примут участие в церемонии заливки бетона в основание третьего реактора первой в Турции АЭС "Аккую".

Об этом рассказал турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Наш президент и Путин заложат фундамент третьего реактора АЭС "Аккую" 10 марта", - цитирует его ТАСС.

По словам главы Минэнерго Турции, главы государств будут участвовать в церемонии в онлайн-режиме.

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Вестник Кавказа

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