Максим Шевченко: те, кто в Армении мечтает о реванше, - безумцы

Армянские политические силы, стремящиеся к реваншу, на самом деле преследуют безумные цели. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политик, журналист, общественный деятель Максим Шевченко.

Эксперт отметил, что ранее неоднократно критиковал действия армянского премьера. "Но сегодня Никол Пашинян играет объективно конструктивную роль. Он поставил свою подпись под соглашением, которое положило конец этой войне и которое открывает дорогу в будущее для армянского народа, в частности, дорогу сотрудничества с азербайджанским народом, с турецким народом", - подчеркнул он.

Журналист констатировал, что сейчас десятимильными и даже стомильными шагами идет освоение и восстановление оккупированных и разрушенных захватчиками территорий, ныне освобожденных. "Президент Ильхам Алиев объявил о том, что уже осенью будет открыт Ходжалинский международный аэропорт, который сможет принимать самолеты. Идет строительство дороги. Я думаю, с весны начнется массовый возврат людей в эти районы. Я уверен, что власти Азербайджана предпримут все усилия и мобилизуют все возможности, и финансовые, и управленческие для того, чтобы как можно больше людей вернулись в эти опустошенные войной и оккупацией территории", - обратил внимание Максим Шевченко.

По его словам, лучшим ответом на провокации сил войны, которые иначе как нацистскими назвать нельзя, служит совместное стремление народов к мирному строительству. "Азербайджанский народ демонстрирует такое стремление. Такое стремление демонстрируют власти Азербайджана. Я думаю, что альтернативы этому просто нет. Поэтому те, кто сегодня в Армении говорит о реванше, - это безумцы, и они тоже получат свою оценку. Мы хотим другого - мы хотим сотрудничества народов, кооперации и строительства великого евразийского будущего", - заявил журналист.

Он также поделился своими мыслями относительно Ходжалинской трагедии, 29-летие которой было 26 февраля. "Я считаю, что Ходжалинская трагедия - это военное преступление нацистов, организовавших этническую зачистку территорий, которые они объявили принадлежащими, по каким-то древним хроникам и по "праву крови", территории одного народа. Подобные вещи были осуждены Нюрнбергским трибуналом, и преступление, совершенное в Ходжалы, безусловно, тоже должно получить свою оценку. Оно уже получило оценку в Азербайджане. Я знаю, что органы следствия, министерство внутренних дел Азербайджана, естественно, расследовало его, причем до конца, известны все имена убийц. Я думаю, что это должно получить оценку также и на международном уровне", - подчеркнул общественный деятель.

Шевченко обратил внимание, что здесь не идет речь об отношениях между армянским и азербайджанским народами. "Я уверен, что многие этнические армяне с отвращением и ужасом отнеслись бы, или отнесутся, когда узнают детали этой трагедии. Напомню, многие жители нацистской Германии не знали подробностей Освенцима или Дахау, или как действовали зондеркоманды в Белоруссии. Когда же они узнали об этом, то нацизм стал невозможен для немецкого народа", - привел аналогию журналист.

"Я верю, что, когда армянский народ узнает о том, что творили на территории Карабаха эти нацисты, узнает про Ходжалы, который стал символом этих этнических чисток, он ужаснется и скажет: "Мы не хотим иметь к этому никакого отношения". Я верю в это, потому что я верю в доброе, хорошее в людях. Настанет эпоха, когда можно будет сотрудничать, как она настала в Европе. Поэтому день Трагедии в Ходжалы мы должны поминать из год из года, пока мы не добьемся решительного признания этого военным преступлением. Для этого мы должны настаивать на том, чтобы на всех языках мира про Ходжалы говорили, знали и помнили", - заключил Максим Шевченко.