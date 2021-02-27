Сергей Марков: международное право обязывает Армению передать карты минных полей Азербайджану

В соответствии с нормами международного права Ереван обязан передать Баку карты минных полей, об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, то, что Армения еще не сделала этого, говорит, во-первых, о том, что власти РА воспринимают эти карты как предмет торга, рассчитывая что-то за них получить. "Во-вторых, они считают себя людьми первого сорта, которым можно не отдавать карты и нарушать таким образом нормы международного права, которые требуют немедленно сделать это", - поведал эксперт.

"Тем более, что все практически армянские офицеры учились по советским уставам, а там строгие правила о том, что делается два экземпляра карты, один остается в самом подразделении, другой отправляется дальше по инстанциям и попадает в Генштаб. Так что все эти карты существуют, и они должны быть, конечно, переданы. Просто армянская сторона торгуется", - заявил Сергей Марков.

Он добавил, что на сегодняшний день проблема карт минных полей - это главный нерешенный вопрос. "Я был поражен, когда мне сказали, что ситуация такова, что минимум два года понадобится для того, чтобы освободить от мин эти территории, и только через два года на них смогут возвращаться беженцы", - поделился директор Института политических исследований.

Говоря о ситуации в Карабахе на сегодня, он подчеркнул, что самое важное - мирное соглашение выполняется, и Армения возвратила Азербайджану практически все оговоренные территории.

Сергей Марков добавил, что в скором времени состоится встреча на уровне вице-премьеров, на которой будут определены основные транспортные магистрали, которые будут проложены, соответствующие предложения направят на утверждение главам государств. "Когда лидеры их утвердят, можно будет приступать к возобновлению коммуникаций между Карабахом и основной частью Азербайджана, а также между Нахичеванской автономной республикой и остальной частью Азербайджана. Вот эти решения должны приниматься уже в течение недели и потом выполняться", - заявил эксперт.

Директор Института политических исследований также прокомментировал вызвавшее широкий резонанс заявление премьер-министра Никола Пашиняна по "Искандерам", назвав его результатом заговора против главы правительства. "Насколько я понимаю, данные об "Искандерах" он получил от военных, значит, военные ему их предоставили, чтобы как бы спровоцировать Пашиняна, который таким образом оскорбил российское оружие и тем самым ВС РФ. Дальше военные могли вести себя так, как будто бы у них есть поддержка России, и начать свержение Пашиняна", - указал он.

"Москва же заявила, что слова армянского премьера, конечно, глупость - но свергать никого не надо. Пашинян - законный премьер, он должен реализовать свои полномочия, в том числе выполнять все решения по мирному договору", - отметил Сергей Марков.