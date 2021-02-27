Угарный газ убил мать с четырьмя детьми в Казахстане

Мать и четверо ее детей найдены мертвыми в частном жилом доме в Туркестане, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Казахстана.

Сигнал от "скорой" спасатели получили в 18.35. Тела обнаружили соседи.

"Признаков пожара в доме не обнаружено. В доме установлено отопление на природном газе", - цитирует официального представителя МЧС Талгата Уали Sputnik Казахстан.

В пресс-службе акима Туркестанской области уточнили, что жертвам трагедии стали мать 1980 года рождения, а также и ее дети в возрасте 17, 15, восьми и пяти лет. Причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Отец семейства, предприниматель, в момент ЧП находился на лечении в Шымкенте.