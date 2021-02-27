В Москве вспомнили жертв Ходжалинской трагедии

29 лет – по человеческим меркам срок немалый, но для тех, кто в 1992 году пережил ледяную февральскую ночь в Ходжалы, все было как вчера. Сегодняшний вечер памяти жертв Ходжалинской трагедии в московском особняке Спиридонова еще раз показал, что время не лечит.

Открывая вечер, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы напомнил, что в 1992 году в результате кровавой бойни погибли сотни людей, среди которых были старики, женщины и дети: "Наша боль не стала меньше. По-прежнему мы не можем обрести покой, не можем забыть страшные кадры, снятые выдающимся журналистом, Чингизом Мустафаевым, не можем забыть его голос за кадром, срывающийся на плач. Это трагедия, которая навсегда останется с нами".

"Сегодня впервые за долгие годы мы отмечаем этот день совершенно с особым чувством. Мы отмечаем его как народ-победитель, который благодаря своей доблестной армии, своим отважным сыновьям под руководством сильного и мудрого верховного главнокомандующего одержал долгожданную победу. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что весь мир убедился в том, какая у нас мощная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров, как сильна и непреклонна воля нашего президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта война вернула нам не только оккупированные врагом территории, она вернула нам честь и достоинство, сплотила многонациональный азербайджанский народ. Русские и лезгины, евреи и таты, аварцы и удины, цахуры и украинцы, татары и грузины, представители всех этносов, проживающих в Азербайджане, воевали за свою Родину, за свою землю, на которой родились, выросли, и за будущее своих детей и покой своих родителей", - сказал Полад Бюльбюль оглы.

"Война за Карабах для нас - это война за свое Отечество. На этой войне мы потеряли тысячи молодых жизней, каждая из которых для нас бесконечно дорога. Эти жизни были отданы ради того, чтобы очистить наши земли от вражеского сапога, чтобы никогда и никому не повадно было покушаться на нашу территорию, чтобы миллион беженцев могли, наконец, вернуться в свои дома, чтобы на этой земле больше никогда не было войны", - заявил азербайджанский дипломат.

По его словам, Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой, но не единственной трагической страницей в ходе Первой Карабахской войны. Посол в очередной раз выразил недоумение тем, что в последнее время в российской прессе стали звучать утверждения о том, что Первая Карабахская война якобы началась с сумгаитских событий: "Первая кровь пролилась не в Сумгаите. В апреле 1983 года армянские экстремисты, проводившие так называемый День геноцида, устроили резню в Зангибасарском (ныне Масисском районе), напав на азербайджанскую семью Гафаровых во время свадьбы, где убили четырех человек и ранили десятки азербайджанцев. Несмотря на многочисленные жалобы, обращения, ни местная полиция, ни администрация никак не реагировали. Даже после обращения в союзные органы, уголовные дела так и не были заведены".

Далее посол представил краткую хронологию начала карабахского конфликта: "В 1986 году почти половина азербайджанского населения была изгнана из Капанского района Армении, а в октябре 1987 года, после отстранения Гейдара Алиева от должности первого заместителя председателя Совета министров СССР, началось массовое изгнание азербайджанцев с территории всей Армении".

22 февраля 1988 года в Аскеранском районе были убиты двое молодых азербайджанских парней, что вызвало широкий общественный резонанс в Азербайджане. По нарастающей шло выдавливание многочисленного азербайджанского населения из Армении. Закрывались азербайджанские школы, шли массовые увольнения азербайджанцев с работы, этнические азербайджанцы не принимались на лечение в больницы, слышались постоянные угрозы на улицах и в общественных местах.

В ноябре 1988 года страшные события произошли в Гугаркском районе Армении (ныне это Лорийская область). Армянские боевики атаковали село Вартанлы, где было заживо сожжено 13 азербайджанцев и жесткого убито более 70 человек. Зверства против азербайджанцев имели место и в Гюмри. Из 21 тысячи населения Масисского района 18 тысяч жителей составляли азербайджанцы, которые вследствие этнической чистки были также изгнаны со своих земель. Самое удивительное, что руководство Советского союза во главе с Горбачевым делало вид, что ничего не происходит. Все жалобы азербайджанцев в союзный центр оставались без ответа или на них давались формальные отписки.

В январе 1988 года азербайджанские беженцы из Армении, раненные, измученные, испуганные, тысячами стали прибывать в Баку. Точно подсчитать трудно, но от 200 до 250 тысяч азербайджанцев было выгнано из Армении. Все эти люди, потерявшие в одночасье свое имущество, сконцентрировались в Баку и Сумгаите. Азербайджанская сторона старалась снять социальное напряжение, однако боль, гнев, обида, тяжесть от утраты, от смерти родных и близких не могли быть забыты. И только после всего этого произошли события в Сумгаите, которые были организованы этническим армянином, ранее трижды судимым Эдуардом Григоряном. Он принимал активное участие в грабежах, изнасилованиях и лично совершил убийства шестерых армян. В ходе следствия его вина была полностью доказана, он был осужден и приговорен к тюремному заключению. В беспорядках принимали участие также два его родных брата".

"Лично я склоняюсь к мысли, что сценарий сумгаитских событий был откровенной провокацией, необходимой для дальнейшего разворачивания военных действий в Карабахе и оправдания творимых там жестокостей, поскольку изгнание азербайджанцев с территорий Армении было лишь началом большого плана армянских сепаратистов. На втором этапе последовала этническая чистка Нагорного Карабаха, а затем и семи районов, населенных азербайджанцами", - напомнил Полад Бюльбюль оглы.

"Недавно в интернете появились кадры о концлагере, состоявшем из жителей села Гарадаглы, где произошла одна из самых кровавых расправ над мирными жителями. 7 февраля 1992 года 68 жителей этого села были убиты самым жестоким образом, 49 взяты в плен, а от некоторых из них до сих пор нет никаких вестей. В небольшом городе Агдабан Кельбаджарского района, где проживало 460 человек, в феврале 1992 года было убито 99 и ранено 140 человек. Наконец, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы и в его окрестностях произошла одна из самых жестоких расправ над мирным азербайджанским населением. За одну ночь было убито 630 мирных жителей… Показания выживших в ту страшную ночь свидетельствуют о неимоверной жестокости атакующих, которую ничем невозможно оправдать. Многие тела были обезображены или носили следы пыток, что отмечалось в докладе российского правозащитного центра ”Мемориал”, посвященного трагедии", - сказал азербайджанский дипломат.

По его словам, до сих пор никто не понес наказания за те чудовищные преступления. "Представители азербайджанского народа в разных странах привлекали внимание к Ходжалинской трагедии, добиваясь, чтобы международные организации, правительства и парламенты разных стран мира дали оценку произошедшему. Не могу не отметить большую роль вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая инициировала международную кампанию ”Справедливость Ходжалам” и сделала очень многое для признания случившегося актом геноцида. Законодательные органы многих государств, среди которых Босния и Герцеговина, Колумбия, Чешская Республика, Гондурас, Иордания, Мексика, Пакистан, Перу, Румыния, Гватемала, Словения, Судан, Индонезия, Джибути, Афганистан, Гватемала, Шотландия, а также 24 штата США приняли резолюции и решения, осуждающие геноцид мирного населения. Ходжалинский геноцид получил также резкое осуждение в заявлениях Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - рассказал посол.

В заключение он снова акцентировал внимание на том, что Ходжалы - самая кровавая, самая масштабная, но далеко не единственная трагедия, произошедшая за годы Первой Карабахской войны: "Аскеран, Кафан, Гюмри, Зангибасар, Гарабаглы, Агдабан, Ходжалы - за каждым из этих названий десятки и сотни невинно убиенных мирных жителей. К сожалению, сегодня, несмотря на то, что заказчики и исполнители вышеперечисленных преступлений известны, а некоторые из них с невероятным цинизмом описывают свои "геройства" в книгах, мемуарах, газетных статьях и интервью, их действиям еще не дана правовая оценка и они не предстали перед международным судом. Главным принципом уголовной ответственности считается принцип неотвратимости наказания. Именно этот принцип является залогом того, чтобы в будущем такие преступления нигде не повторялись. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы весь мир узнал и осудил чудовищные преступления против человечности, совершенные на нашей земле во время Карабахских войн".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко выразил мнение, что Ходжалинская трагедия относится к числу тех деяний, которые невозможно забыть и простить: "Беспрецедентная жесткость, целенаправленное убийство мирных граждан, беженцев, которые пытались покинуть обреченный город, привела к тому, что в кровавой бане было беспощадно, зверски уничтожено более 600 мирных жителей. Старики, дети, больные, раненые, которые пытались выйти из обреченного города, пали жертвой нечеловеческой жестокости. За эти вещи необходимо возмездие. Возмездие необходимо прежде всего для того, чтобы подобного рода чудовищные вещи в нашей жизни и в жизни будущих поколений никогда больше не повторились".

Корточенко считает, что необходимо создать международный трибунал по преступлениям, совершенным армянской стороной в ходе нагорно-карабахского конфликта: "Мы видели не менее чудовищные вещи и в наше время, в ходе Второй Карабахской войны, когда наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам, находящимся за десятки и сотни километров от зоны конфликта, тем не менее была проявлена такая же подлая, бесчеловечная жесткость. В этом плане для международной общественности, для граждан Российской Федерации, для жителей других стран, безусловно, должны быть максимально доступны все документы, все обстоятельства Ходжалинской трагедии, которую с полным обоснованием можно квалифицировать как акт геноцида, одномоментное зверское уничтожение огромного количества мирных граждан. Есть необходимость в том, чтобы подобного рода вещи были названы геноцидом и с трибун международных организаций. Не исключаю, что новый состав Государственной думы РФ (выборы у нас пройдут в сентябре) может внести инициативу о том, чтобы Госдумой Ходжалинская трагедия была признана как акт геноцида".

По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона", важно установить всех обстоятельства и виновных этой трагедии: "Кто с армянской стороны давал политические указания, кто выполнял преступные приказы, кто совершал эти чудовищные преступления - эти документы должны быть обнародованы. Должны быть требования к международным европейским структурам, чтобы помимо слов осуждения были введены в действие конкретные юридические механизмы возмездия. Военные преступники, осуществившие этот акт геноцида, должны понести наказание, также как понесли наказание те, кто совершал преступления в бывшей Югославии в ходе событий, которые также привели к огромному количеству смертей и страданий. Важно, чтобы в XXI больше нигде на Земле не повторились подобного рода преступления. Для этого необходимо справедливое возмездие. Неотвратимость наказания, понимание, что за совершенные преступления рано или поздно преступники понесут ответственность, будет лучшим сдерживающим фактором для того, чтобы такие вещи больше никогда не происходили".

Игорь Коротченко особо отметил, что у совершенных преступлений против человечности нет срока давности: "Если указанная категория преступников будет установлена, задержана и предана суду, то ни возраст, ни иные обстоятельства не могут отсрочить неизбежность наказания. Мы полагаем, что по линии Интерпола, который занимается поиском и задержанием международных преступников, те, кто совершили чудовищные преступления в Ходжалы, должны находиться в розыске, их необходимо задерживать и предавать суду".

"И российская общественность, и экспертное сообщество помнят об этой трагической дате. Мы солидарны с нашими азербайджанскими друзьями в их оценках. Мы думаем, что подобного рода вещи никогда не будут забыты. Память о жертвах навсегда сохранится для того, чтобы таких жертв больше никогда не было ни в истории Азербайджана, ни в мировой истории", - заявил Коротченко.

Директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил, что в результате массовых этнических чисток на территории Карабаха и на территории Армении погибло огромное число людей. "Мы здесь для того, чтобы выразить солидарность с братским народом Азербайджана, чтобы выразить соболезнования тысячам людей, которых коснулась трагедия в Ходжалы. Там было осуществлено рационально подготовленное военное преступление с целью спровоцировать массовые этнические чистки территорий, которые были захвачены армянскими вооруженными формированиями, где проживало огромное количество азербайджанцев. Это было сделано для того, чтобы держать в ужасе десятки тысяч семей, чтобы они бежали с этих территорий, и чтобы удерживать эти территории для будущего обмена на статус Карабаха".

Марков также считает, что необходимо расследование этого преступления и наказание виновных, среди которых есть высокопоставленные лица армянской политики: "Это, наверное, непросто; но делать это придется. Человечество будет требовать, чтобы виновники организации этого военного преступления против человечности были в результате расследования строго наказаны".

При этом директор Института политических исследований поздравил народ Азербайджана с победой во Второй Карабахской войне: "Эта победа вселила оптимизм в сердца людей, эта победа состоялась благодаря огромному труду азербайджанского народа, который создал сильную экономику и мощную армию. Победа стала возможной благодаря руководству страны, которое осуществляет президент Ильхам Гейдарович Алиев, и той команды, которая ведет экономику. Мы предлагаем смотреть на Азербайджан как на один из примеров цивилизационного развития. Мультикультурализм в Азербайджане является частью государственной идеологии. Это государство, которое уважает многонациональное и многоконфессиональное разнообразие. Мы с вместе осуждаем национализм, чувство превосходства нации, которое стало главной причиной чудовищного военного преступления в Ходжалы. Справедливость для жертв Ходжалы означает наказание этих преступников".