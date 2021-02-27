Игорь Коротченко: реваншисты ведут Армению в небытие

Если реваншисты придут к власти в Армении, то стране будет грозить исчезновение с карты мира, предупредил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Очерчивая итоги Второй Карабахской войны, он подчеркнул, что они продемонстрировали справедливость войны, которую вел Азербайджан. "Это была Отечественная война. Это была война за возвращение оккупированных территорий, поэтому, на мой взгляд, победа Азербайджана в этой войне была исторически предопределена и неизбежна. Весь ход исторических событий, свидетелями которых мы были, показал, что с точки зрения преимуществ политической системы, армии, тыла, оборонной промышленности Азербайджан был лучше, чем Армения. Именно поэтому он и победил", - отметил эксперт.

Он напомнил, что несправедливый характер войны осознавали и сами армянские военнослужащие, о чем говорит огромное количество дезертиров в рядах ВС Армении. "Это беспрецедентный случай в новейшей истории, когда война длилась полтора месяца, 10 тыс армянских военнослужащих отказались выполнять боевые приказы и покинули зону боевых действий. Сегодня этим людям предъявляют обвинения в дезертирстве, но, я полагаю, они поступили с точки зрения интересов своего народа абсолютно правильно. Армянский народ заслуживает лучшей участи", - сказал Игорь Коротченко.

"Сегодня мы видим, к сожалению, попытки реванша, когда радикалы в Ереване снова требуют войны, они ведут Армению в исторический тупик, в небытие. Приход реваншистских сил, на мой взгляд, в Армении просто приведет к тому, что Армения исчезнет с политической карты мира. В этом плане и Азербайджан, и Турция протягивают руку армянскому народу, они говорят, что необходимо восстанавливать коммуникации, налаживать мирную жизнь. Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложена 6-сторонняя экономическая программа для развития всех стран региона. Это, действительно, я считаю, абсолютно правильная и гуманная политика", - поведал главный редактор журнала "Национальная оборона".

Эксперт также обратил внимание на пресс-конференцию, которую дал накануне президент Азербайджана, и охарактеризовал ее как "очень важное во всех смыслах событие". "Там были озвучены очень большие смыслы. Самое главное, что Азербайджан намерен в максимально короткие сроки, насколько это возможно, конечно, восстановить и залечить раны войны, дать новый импульс развитию оккупированных некогда территорий, превратить Нагорный Карабах в жемчужину Южного Кавказа и пресечь, если вдруг снова будет агрессия со стороны Армении, эту агрессию самым решительным образом", - указал он.

"Хочу сказать, что Россия поддерживает миротворческие усилия в регионе. Вы знаете, что российские миротворцы сегодня обеспечивают в зоне своей ответственности безопасность. Действует отлично, на мой взгляд, российско-турецкий мониторинговый центр, он стал важным фактором стабилизации ситуации в регионе. В целом, конечно, рассчитываем, что в Южном Кавказе наступит мир, процветание. Еще раз подчеркну, что основы всех мирных изменений в регионе удалось добиться, благодаря выдающейся военной победе Азербайджана, которая стала главным событием международной повестки дня в 2020 году", - заявил Игорь Коротченко.

Отвечая на вопрос о вызвавшем широкий резонанс заявлении премьер-министра Никола Пашиняна о российских ”Искандерах”, эксперт пояснил, оно - одно из проявлений армянской внутриполитической борьбы. "Идет политическая схватка. Оппозиция пытается свергнуть Пашиняна, Пашинян пытается доказать, что оппозиция неэффективна. Это внутреннее дело Армении. Очень плохо, когда в этих армянских политических разборках тема российского оружия звучит в негативном контексте. Российское оружие отличное, лучшее в мире. Но его надо умело применять", - пояснил он.

"Например, Азербайджан делал закупки российского оружия на сумму $5 млрд, Азербайджан закупал израильское оружие, Азербайджан закупал турецкие беспилотники. Это хорошее оружие, но оно хорошее в умелых руках. Когда армия подготовлена профессионально, тогда оружие показывает свой результат. Армянская армия оказалась неподготовленной к войне. Там думали отсидеться за этими сооружениями, которые они строили 30 лет. Но современная война другая", констатировал главный редактор журнала "Национальная оборона".

Поэтому, уточнил он, заявления, сделанные Пашиняном по поводу ракетного комплекса "Искандер", выдают в нем некомпетентного верховного главнокомандующего. "Потому что верховный главнокомандующий, даже если он политик, должен понимать сильные и слабые места своей армии, своего оружия и должен поддерживать союзников, которые такое оружие ему предоставили. В данном случае Пашинян проявил себя как некомпетентный верховный главнокомандующий. И демарш армянских генералов, который последовал буквально на следующий день, - лучшее свидетельство того, что как верховный главнокомандующий Пашинян и проиграл эту войну - ведь профессиональная армия не была подготовлена, армянская армия не хотела воевать, а 10 тыс военных покинули поле боя, не желая стать пушечным мясом в этой войне. Азербайджан с точки зрения своего потенциала, потенциала своего верховного главнокомандующего, Ильхама Алиева, просто был лучше. Именно поэтому он и победил", - заявил Пашинян.

Говоря о 29-летии Трагедии в Ходжалы, эксперт подчеркнул, что она остается кровоточащей незаживающей раной, и виновные в этом чудовищном преступлении должны понести ответственность. "За такие преступления нет срока давности, прощать и забывать это нельзя, невозможно. Это противоречит всей природе человека. Поэтому я абсолютно убежден, что виновные должны быть названы, найдены и наказаны для того, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись в истории современного человечества", - заключил он.