Аппарат Пашиняна назвал необоснованными возражения президента

В аппарате премьер-министра Армении назвали необоснованными возражения президента Армена Саркисяна, с которыми он вернул Николу Пашиняну прошение об отставке начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Об этом в своем Facebook сообщил глава аппарата премьера Арсен Торосян.

Он заверил, что аппарат главы правительства представит свою позицию в установленный законом срок.

Кроме того, чиновник напомнил, что, согласно п.2 ст.14 Конституции армия должна соблюдать политический нейтралитет.

Напомним, ранее сегодня Армен Саркисян вернул Николу Пашиняну его прошение об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, заявив, что эксперты признали документ не соответствующим Конституции.