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Оппозиционер: вся армянская армия требует отставки Пашиняна

(с) сайт премьер-министра Армении
(с) сайт премьер-министра Армении

Подразделения армии Армении, причем как командиры, так и личный состав, присоединились к заявлению Генштаба, 25 февраля потребовавшего отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сегодня на митинге на проспекте Баграмяна сообщил член АРФД Гегам Манукян.

"Нам только что поступила информация о том, что подразделения Вооруженных сил Армении со своими командирами и личным составом присоединились к заявлению Генерального штаба Вооруженных сил от 25 февраля", - приводит его слова News.am.

Напомним, 25 февраля Минобороны Армении распространило заявление, в котором объявило армию вне политики.

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Вестник Кавказа

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