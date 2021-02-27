Карантин слегка ослабили в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов издал постановление, разрешающее длительные и краткосрочные свидания для заключенных, но при соблюдении санитарных мер.

"Разрешается предоставление длительных и краткосрочных свиданий лицам, содержащимся в учреждениях УИС, с родственниками в установленном порядке", - цитирует документ Sputnik Казахстан.

Чтобы попасть на свидание с заключенным, его родственникам придется пройти ПЦР-тестирование за пять дней до встречи. На свидании должен соблюдаться масочный режим, а пообщавшиеся с родственниками будут помещены на двухнедельный карантин.

Кроме того, Киясов оставил в силе запрет на зрелищные мероприятия, выставки, форумы, конференции, такие мероприятия, как банкеты, свадьбы, юбилеи, в том числе на дому, иные массовые мероприятия, включая праздничные корпоративы.

Постановление вступает в силу с 1 марта.