Баку призывает Ереван прекратить нарушать Трехстороннее заявление

МИД Азербайджана призвал положить конец размещению Вооруженных сил Армении на территории Азербайджанской Республики. Такое сообщение распространило Управление пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что по данным мировых СМИ, действующих в Армении, личный состав ВС РА был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе АР, что вызвало протесты как у самих военных, так и у их родных.

В МИД напомнили, что родители военнослужащих открыто выражали протест против призыва их сыновей на военную службу в Азербайджане, что армянских военных тайно перебросили из Лачинского коридора и насильно дислоцировали на территории Азербайджана. В результате их жизни были подвергнуты опасности, что они терпят пытки и бесчеловечное обращение.

"В этой связи сообщаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ, а также является явным нарушением других международных документов, за которые выступает и сама Армения", - обратили внимание в МИД АР.

В ведомстве указали, что незаконное размещение ВС Армении на территории Азербайджана, где сейчас дислоцирован российский миротворческий контингент, также представляет собой грубое нарушение совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября прошлого года.

Напомним, накануне американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности миротворцев РФ в Азербайджане. Ланкастер заявил, что совсем недавно группа армянских призывников была отправлена в Ханкенди через Лачинский коридор под видом технического груза.