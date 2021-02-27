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Баку призывает Ереван прекратить нарушать Трехстороннее заявление

Баку призывает Ереван прекратить нарушать Трехстороннее заявление

МИД Азербайджана призвал положить конец размещению Вооруженных сил Армении на территории Азербайджанской Республики. Такое сообщение распространило Управление пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что по данным мировых СМИ, действующих в Армении, личный состав ВС РА был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе АР, что вызвало протесты как у самих военных, так и у их родных.

В МИД напомнили, что родители военнослужащих открыто выражали протест против призыва их сыновей на военную службу в Азербайджане, что армянских военных тайно перебросили из Лачинского коридора и насильно дислоцировали на территории Азербайджана. В результате их жизни были подвергнуты опасности, что они терпят пытки и бесчеловечное обращение.

"В этой связи сообщаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ, а также является явным нарушением других международных документов, за которые выступает и сама Армения", - обратили внимание в МИД АР.

В ведомстве указали, что незаконное размещение ВС Армении на территории Азербайджана, где сейчас дислоцирован российский миротворческий контингент, также представляет собой грубое нарушение совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября прошлого года.

Напомним, накануне американский журналист Патрик Ланкастер опубликовал видео о митинге родителей армянских солдат у Минобороны Армении, требующих от военных, чтобы их детей не отправляли в зону ответственности миротворцев РФ в Азербайджане. Ланкастер заявил, что совсем недавно группа армянских призывников была отправлена в Ханкенди через Лачинский коридор под видом технического груза.

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Вестник Кавказа

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