Пашинян еще раз попросил Саркисяна об отставке Гаспаряна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова направил президенту РА прошение об увольнении главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook․
Он констатировал, что Армен Саркисян решил вернуть прошение об отставке Гаспаряна, и подчеркнул, что такое решение президента никоим образом не способствует разрешению сложившейся ситуации.
"Я в установленном порядке повторно направляю ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - цитирует Пашиняна ТАСС.
Вестник Кавказа
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