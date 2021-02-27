Пашинян еще раз попросил Саркисяна об отставке Гаспаряна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова направил президенту РА прошение об увольнении главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook․

Он констатировал, что Армен Саркисян решил вернуть прошение об отставке Гаспаряна, и подчеркнул, что такое решение президента никоим образом не способствует разрешению сложившейся ситуации.

"Я в установленном порядке повторно направляю ходатайство об отставке Гаспаряна президенту, ожидая, что оно будет подписано в установленном порядке", - цитирует Пашиняна ТАСС.