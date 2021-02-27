Карантин по COVID-19 продлили в Севастополе, сделав два исключения

Карантинные ограничения в Севастополе продлили до конца марта, такое сообщение распространила пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева.

Уточняется, что власти решили сделать исключение массовых мероприятий 8 марта и в годовщину воссоединения Крыма с Россией: в Международный женский день на главной площади города состоится концерт, а 18 марта на площади Нахимова отпразднуют седьмую годовщину воссоединения с РФ, передает РИА Новости.