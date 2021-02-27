Учения НАТО стартовали в черноморском порту Румынии

Международные учения НАТО "Poseidon 21" стартовал в порту Констанца на Черном море, такое сообщение распространила пресс-служба Генштаба ВМС Румынии.

"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции", - цитирует его РИА Новости.

В Генштабе подчеркнули, что цель данных учений высокой степени сложности - оптимальное использование возможностей альянса для улучшения его быстрого реагирования.

В ходе учений будут отработаны сценарии по борьбе с подводными угрозами, в том числе участники осуществят гидрографическую разведку, найдут и обезвредят морские мины и СВУ.

Кроме того, пройдут тренировки по борьбе против самолетов, кораблей и подлодок противника, буксировке получивших повреждения судов, заправке топливом на воде и оказанию первой помощи.

Учения окончатся 6 марта.