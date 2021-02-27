Широкий выбор "сильной" непогоды предложили жителям Нур-Султана

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана распространил экстренное предупреждение о непогоде, которые вызвало недоумение у жителей казахстанской столицы.

На мобильные телефоны им пришла рассылка, в которой говорится, что завтра в городе ожидается "сильный гололед, сильная метель, сильный туман, сильный снегопад и сильный дождь", пишет Sputnik Казахстан.

Такое метеоизобилие немало позабавило горожан.