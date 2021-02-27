Саркисян пошел на бунт против Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать решение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна. Такое сообщение опубликовано на его сайте.

В нем говорится, что по этому предложению президент провел консультации и встречи с представителями кабмина, парламентских и внепарламентских сил, высшего командного состава армии. Кроме того, проект указа был проверен в аппарате президента и тщательно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами.

В результате, отмечается в сообщении, был сделан вывод, что проект указа полностью противоречит Конституции Армении.

При этом в пресс-службе Саркисяна заявили, что решение было принято им не в рамках поддержки какой-либо политической силы, а исключительно исключительно в целях реализации национальных интересов.

Признав, что армия не должна заниматься политическими вопросами, президент выразил мнение, что личный состав ВС в текущей ситуации "нуждается в поддержке и внимании", так что "проблемы кадрового состава армии" должны решаться в приоритетном порядке. "Нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может быть решена путем частой смены персонала без учета текущей ситуации в стране", - указал Саркисян.

Соответственно, президент Армении в рамках полномочий, данных ему по Конституции, вернул проект указа с возражениями.

Напомним, 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, соответствующее заявление подписали более 40 высокопоставленных военных, среди них глава Генштаба Оник Гаспарян. В ответ Пашинян принял решение об отставке Гаспаряна, однако документ должен был быть одобрен президентом, чего в итоге не произошло. Если премьер не станет отзывать свое решение и во второй раз направит его на подписание президенту, Саркисян может обратиться в Конституционный суд, который проверит документ на соответствие основному закону страны.