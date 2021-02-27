Советник: Саркисян должен решить вопрос с Гаспаряном до полуночи

Президент Армении Армен Саркисян должен принять решение по отставке начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна к полуночи субботы (23.00 мск), об этом сообщила его советник Асмик Петросян.

Она "затруднилась ответить" на вопрос, есть ли у президента готовое решение, передает Sputnik Армения.

Ранее на митинге в Ереване координатор "Движения по спасению Родины" Ишхан Сагателян сообщил, что президент вынесет решение в 18.00 (17.00 мск), и лишь после этого оппозиция расскажет о своих дальнейших шагах. Специалисты по праву утверждали, что срок истекает завтра утром.